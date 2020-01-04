Тюменские банкиры прогнозируют рекордное снижение ставок по ипотеке в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские банкиры прогнозируют рекордное снижение средней ставки по ипотеке в 2020 году, а вот средний ипотечный чек вырастет на 5-7%.

В октябре 2019 года была зафиксирована самая низкая средняя ставка по ипотеке за всю историю РФ. Она составила 9,4% годовых. И представители тюменских банков прогнозируют дальнейшее падение.

По словам руководителя одного из банков Тюмени Ольги Скосырской, в первом полугодии 2020 года планируется снижение уровня средней ипотечной ставки на новые кредиты. Предположительно, это будет 9% годовых. В связи с этим прогнозируется и рост ипотечного рынка в 2020-2021 годах на 15-20%.

Кстати, растет и средний ипотечный чек, так, за 2019 год он увеличился с 2 млн рублей до 2,2 млн рублей. По прогнозам банкиров, в 2020 году эта цифра либо останется прежней, либо вырастет на 5-7% из-за увеличения стоимости жилья, пишет "АиФ - Западная Сибирь".