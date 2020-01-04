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Всероссийские соревнования по зимней рыбалке пройдут в январе

Общество, 15:43 04 января 2020

Архивное фото.Пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим)

Тюменский район примет Всероссийские соревнования по зимней рыбалке. Кубок Западной Сибири организуют на озере Янтыково.

Спортивный сезон у любителей зимней рыбалки идет полным ходом. В декабре 2019 года они разыграли Кубок Федерации рыболовного спорта Тюменской области по ловле на мормышку и провели фестиваль "За неделю до Нового года", а сейчас рыбаки готовятся к региональному чемпионату "Клевый лед" и Всероссийскому Кубку Западной Сибири.

Первые соревнования пройдут с 11 по 12 января на озере Андреевском, Кубок же разыграют на популярном среди рыбаков озере Янтыково Тюменского района с 13 по 17 января. Доступны выступления как в командном, так и в личном зачетах, сообщает "Тюменская область сегодня".

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