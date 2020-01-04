Гонки ретро-автомобилей пройдут на озере Алебашево

Архивное фото: из группы "Old Motors Тюмень. Ретро автомобили и мотоциклы" во ВКонтакте Архивное фото: из группы "Old Motors Тюмень. Ретро автомобили и мотоциклы" во ВКонтакте

Клуб любителей ретро-машин Old Motors Тюмень проведет экстремальные ледяные заезды. Гонки для ретро-автомобилей пройдут на трассе озера Алебашево.

Как рассказал организатор, президент клуба Old Motors Тюмень Евгений Бушуев, в 2020 году на гонках будет больше именно ретро-техники: это машины “Победа”, 21-е “Волги” и тому подобное. Прогнозируется больше участников, чем в прошлом году.

“Трасса будет более компактной, но при этом более зрелищной и с возможностью наблюдать за ходом почти всего соревнования из одной точки”, - отметил Бушуев.

В этом году ледовые гонки пройдут в два этапа - 19 января и 8 февраля, пишет "Вслух.ру".