Замещающие семьи Тюменской области получают комплексную поддержку

| Фото: egosano.files.wordpress.com | Фото: egosano.files.wordpress.com

В Тюменской области более трех тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает региональный департамент социального развития.

В Тюменской области нет детских домов, работают шесть организаций для детей-сирот, основная цель которых — помогать в устройстве детей в семьи.

С 2015 года в Тюменской области действует программа сопровождения замещающих семей. Ее цель - профессиональная помощь семьям в создании условий для полноценного развития приемного ребенка. С 2016 года лучший опыт в этой сфере обсуждается на региональных форумах, участниками которых ежегодно становятся около 200 замещающих семей.

В 2019 году Министерство просвещения Российской Федерации отметило эффективность работы органов власти региона по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, их сопровождению в постинтернатный период, а также поддержку и развитие института семьи и детства в Тюменской области.