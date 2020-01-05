Тюменцы в 2019 году проходили диспансеризацию по-новому

Фото: tobmed.ru Фото: tobmed.ru

Итоги проведения диспансеризации в 2019 году подвели в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Новый порядок проведения диспансеризации, в соответствии с которым взрослые от 18 до 39 лет могут проходить это обследование раз в три года, а те, кто старше - каждый год, вступил в силу в России в мае ушедшего года. В Тюменской области диспансеризацию 29 медицинских организаций проводят

Также по всей стране была расширена система скринингов, которая в Тюменской области действует уже несколько лет. На начало декабря в регионе прошли диспансеризацию взрослого населения свыше 361 тыс. человек из 374,5 тыс., подлежащих обследованию (96,5%). В том числе более 29 тыс. человек - в вечернее время и около 10 тыс. человек - в субботу.

Практически все прошли антропометрические измерения, определение уровни глюкозы и холестерина в крови, более 270 тыс. человек - ЭКГ, почти 289 тыс. человек - флюорографию.

Благодаря усилению диагностических возможностей, по результатам осмотров впервые зарегистрировано 28 тыс. 067 случаев различных заболеваний, в том числе 11 случаев туберкулеза, 974 случая новообразований, в том числе 870 - злокачественных. При этом важно, что последние часто выявляются на ранних стадиях.

Среди выявленных заболеваний лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, в том числе диабет, органов мочеполовой системы, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания.

После диспансеризации на лечение было направлено более 117 тыс. человек, а специализированное или даже высокотехнологичное лечение понадобилось 4 тыс. 390 тюменцам.

Подробнее о диспансеризации на территории Тюменской области жители региона могут узнать в многопрофильном консультативно-диагностическом центре в рабочие дни по телефону 8 (3452) 35-00-45.