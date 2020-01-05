Новогодние праздники в Ишиме: веселье для детей и взрослых

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимские малыши и их родители могут принять участие в проекте "Топ-топ в Новый год", которая проходит в городском доме культуры ежедневно до 10 января.

Ишимский театр приглашает на детскую игровую программу "Приключения елки на поляне у Бабы Яги" 5 января. Спектакль для взрослых "Женитьба Бальзаминова" пройдет 7 января.

В им. 30-летия ВЛКСМ днем 5 января пройдет детский спектакль Тобольского драмтеатра "Новое приключение Снеговика", а вечером – лирическая комедия для взрослых "Ню".

Цирковая студия "Мечта" приглашает на новогодние представления 5 и 6 января.

На православный праздник "Рождество" и рождественскую выставку мастеров Ишима и Приишимья ждут жителей и гостей города 8 января в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.

Много интересного подготовили для ишимцев работники музейного комплекса им. Петра Ершова: живую сказку "Щелкунчик" 11 января в музее "Городская управа", кукольный спектакль "Медведь, который не верил в Деда Мороза" и игровую программу 5 января в музее Ершова, показ в киноклубе 11 января.

Интерактивное световое шоу "Новогодний калейдоскоп" представит детский центр хореографического искусства 7 января.