Тюменцам рассказали, как избежать обморожений

Фото: администрация Тобольска Фото: администрация Тобольска

Обратить внимание на правильный выбор одежды в период холодов советуют тюменцам специалисты департамента здравоохранения Тюменской области.

В сильные морозы лучше надевать вещи свободного кроя, а идеальный вариант - костюм "капусты", ведь в этом случае между слоями одежды остается воздух. Это обеспечивает дополнительную защиту от промерзания. Верхний слой одежды не должен пропускать влагу. Обувь лучше выбирать просторную, надевать чистые сухие носки. Если ноги сильно потеют, лучше положить дополнительные теплые стельки и надеть шерстяные носки, которые могут впитать большее количество влаги, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Нельзя забывать про варежки, шапку и шарф. Открытые участки кожи – лицо, шею, руки - врачи рекомендуют смазать питательным кремом, в основе которого нет воды. Украшения из металла желательно снять перед выходом на улицу, ведь они быстро остывают и могут прилипнуть к коже, что грозит болями и холодовыми травмами. А еще кольца нередко препятствуют току крови в пальцах.

Учтите, что при низких температурах организм расходует много энергии, а значит, перед выходом на мороз лучше поесть. Кстати, у детей механизмы терморегуляции несовершенны, потому гуляющему в мороз ребенку необходимо через каждые 15-20 минут заходить в теплое помещение, чтобы отогреться.

Для взрослых же есть еще один важный совет - откажитесь от курения и употребления спиртного, если собираетесь выйти на улицу в сильный холод. Опьянение вызывает повышенную теплоотдачу, расширяются периферические кровеносные сосуды, и человек ошибочно принимает это как тепло, растекающееся по организму. Потому есть большой риск получить обморожение. А никотин вызывает нарушения периферического кровообращения в конечностях, что делает руки и ноги более чувствительными к холоду.