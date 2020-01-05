Негосударственный сектор социальных услуг развивается в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в пятерку регионов Российской Федерации с наибольшим количеством некоммерческих организаций - исполнителей общественно-полезных услуг по данным Минюста РФ. Всего в регионе зарегистрировано 13 таких НКО.

Этому способствовала постоянная работа органов власти области над разработкой и внедрением новых проектов, направленных на развитие негосударственного сектора, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

В 2019 году в регионе заработал пилотный проект “Приходи работай”, в рамках которого негосударственным СО НКО на безвозмездно предоставляются оборудованные помещения для проведения мероприятий. В том числе и на базе бюджетных учреждений - больниц, социальных комплексов, учреждений образования и культуры. Оператор проекта - ресурсный центр при РСРЦН "Семья" – предлагает на выбор более 40 помещений в пяти городах Тюменской области: кабинеты, офисы, конференц-залы, актовые и спортивные залы. Информация об этом размещена на портале органов государственной власти региона.

Для информационной поддержки СО НКО на портале информационного агентства "Тюменская линия" в 2019 году появился специализированный раздел "Лидеры перемен". Здесь размещается информация о проектах, реализуемых СО НКО, о волонтерах и общественниках Тюменской области.

В мае 2019 года в Тюменской области впервые был проведен Слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019", в котором приняло участие более 500 представителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В декабре 2019 года успешно прошла презентация опыта Тюменской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества в сфере оказания социальных услуг в Общественной палате РФ в рамках проекта #РегионНКО ("Галерея регионов).