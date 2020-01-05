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Тюменцев приглашают посмотреть сериал "Друзья" на широком экране

Общество, 16:38 05 января 2020

Фото: Театральный центр «Космос»

Молодежный театральный центр "Космос" приглашает тюменцев посмотреть рождественские выпуски популярного сериала "Друзья" на широком экране. Открытый показ состоится 6 января, сообщает Moi-portal.ru.

Чтобы пробывать на показе, нужно пройти регистрацию.

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