Редкая книга пополнила фонды Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллекция редких книг Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ пополнилась редкой книгой. Том "Киевская Русь" отличается авторской дарственной надписью Бориса Дмитриевича Грекова - советского историка, известного своими масштабными исследованиями Киевской Руси и Золотой Орды, сообщает "Вслух.ру".

На форзаце написано: "Моей лучшей ученице Фредерике Израилевне Берелевич на добрую память о нашем наилучшем от автора Б. Греков".

Как сообщают в библиотеке, Фредерика Израилевна Берелевич (1901–1992) была преподавателем гуманитарного вуза Тюмени. В 1947 году ее пригласили на работу в Тюменский педагогический институт, здесь она проработала более 40 лет. Фредерика Израилевна - известная исследовательница творчества П. Я. Чаадаева.