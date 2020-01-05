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Редкая книга пополнила фонды Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ

Общество, 18:59 05 января 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллекция редких книг Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ пополнилась редкой книгой. Том "Киевская Русь" отличается авторской дарственной надписью Бориса Дмитриевича Грекова - советского историка, известного своими масштабными исследованиями Киевской Руси и Золотой Орды, сообщает "Вслух.ру".

На форзаце написано: "Моей лучшей ученице Фредерике Израилевне Берелевич на добрую память о нашем наилучшем от автора Б. Греков".

Как сообщают в библиотеке, Фредерика Израилевна Берелевич (1901–1992) была преподавателем гуманитарного вуза Тюмени. В 1947 году ее пригласили на работу в Тюменский педагогический институт, здесь она проработала более 40 лет. Фредерика Израилевна - известная исследовательница творчества П. Я. Чаадаева.

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