Тюменка стала призером национального чемпионата "Абилимпикс"

Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru

Тюменка Вероника Баранова привезла серебряную награду с пятого национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Финал конкурса проходил в Москве, в нем участвовали около 1 тыс. 800 конкурсантов из 85 регионов России.

Соревнования проводились по 62 основным и 31 презентационным компетенциям, конкурсантов оценивали более 500 экспертов. Региональные соревнования проходили в течение года по всей стране, а их участниками стали более десяти тысяч человек, сообщает пресс-служба Тюменской ОКБ №2.

Вероника Баранова проявила себя в компетенции "Медицинский и лабораторный анализ". Девушка недавно окончила Тюменский медицинский колледж и теперь работает медицинским лабораторным техником в клинико-диагностической лаборатории ОКБ №2. В финальном состязании девушка четыре часа проводила лабораторные исследования биологических жидкостей, определяла лейкоцитарную формулу крови и уровень гемоглобина, готовила дезинфицирующие растворы, выполняла другие задания.

"Волновалась, но была уверена в своих силах. На работе исследования крови – моя основная обязанность. В месяц в нашей лаборатории общий анализ крови выполняется до 25 тысяч раз. Когда жюри назвало мое имя – очень обрадовалась, сразу позвонила маме и по мессенджеру сообщила коллегам. Это очень приятно", - поделилась эмоциями Вероника.

В клинико-диагностической лаборатории ОКБ №2 девушка работает второй месяц и уже успела заслужить признание в коллективе. В планах Вероники – поступить в медицинский вуз и стать врачом функциональной диагностики. Коллеги уверены, что у нее все получится.