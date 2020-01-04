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Новый налог для туристов ввели в Амстердаме

Общество, 14:16 04 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Туристы в Амстердаме с 2020 году будут вынуждены платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья. При этом те туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, теперь будут вынуждены платить больше — 10% за ночь.

Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 млн человек, приезжают 17 млн туристов. Власти в последнее время отошли от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и пытаются справиться с существующим потоком посетителей.

"Чтобы контролировать ситуацию, нам нужно действовать. Вместо того, чтобы продвигать это направление, пришло время заниматься его менеджментом", - говорится в одном из официальных документов 2019 года.

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