Самые популярные у россиян страны для "зимовки" определили эксперты

| Фото: atorus.ru | Фото: atorus.ru

Таиланд возглавил список стран, в которых российские путешественники пережидают холодный период года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

Сервис провел аналитические исследования и выяснил, в каких городах и странах проводят зиму туристы или какие места настолько хороши, что там не жалко провести сразу три недели отпуска. Специалисты проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за границу с датами путешествия с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года и выбрали те направления, куда путешественники улетали на три недели и больше. Данные сравнивались с аналогичным периодом годом ранее.

"На первом месте рейтинга ожидаемо разместился Таиланд. Также в топ попали такие страны Юго-Восточной Азии, как Вьетнам (5 место) и Индия (8 место). А вот Индонезия не вошла в топ-10 стран, хотя некоторые путешественники улетают на зиму на остров Бали", - прокомментировали результаты в компании.

В то же время, в топ-10 самых продаваемых направлений на эти месяцы попали Узбекистан – второе место и Германия - третье.

"В топ-10 вошли четыре страны СНГ: Узбекистан, Армения, Казахстан и Киргизия. С большой долей вероятности в эти страны едут не на зимовку, а просто "домой" или навестить родственников", - уточнили эксперты.

Интересно, что примерно каждый третий, кто летит в отпуск зимой в Таиланд, Вьетнам, Индию, остается в стране на три и более недель - 35, 37, 28 процентов соответственно", - подчеркнули аналитики.

Они добавили, что зимой 2019 года в топ-10 не входили такие страны, как Китай и Вьетнам.