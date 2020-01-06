В Атлас культурного наследия Тобольского района добавили информацию о музеях

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Атлас культурного наследия Тобольского района значительно расширил границы. Кроме объектов, находящихся под охраной государства, он содержит информацию о расположении локальных музеев.

"Как правило, такие культурные объекты – результат работы и энтузиазма местных учителей, которые свою увлеченность малой родиной передают новому поколению, — отмечает один из разработчиков проекта, старший научный сотрудник Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтина Парамонова. - Например, школьный музей истории села Верхние Аремзяны, малой родины Дмитрия Ивановича Менделеева. Музей каждый год обновляет свою экспозицию, сделал реконструкцию в самом помещении".

Атлас наследия Тюменской области — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона. Разработка и классификация условных обозначений объектов наследия дает полноту представления об определенном состоянии культуры, а также помогает видеть места сосредоточения культурных объектов, которые можно рассматривать как будущий туристский потенциал.

"Рабочая группа рассматривает использование этой карты в качестве самостоятельного справочного произведения, -пояснила Алевтина Парамонова. - Для этого была разработана оборотная сторона, содержащая карту и историческую справку, описание значимых культурных и природных объектов, иллюстрации"

Над проектом по созданию Атласа культурного наследия Тюменской области работают архитекторы Тюменского индустриального университета совместно с представителями Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. Работа проводится в рамках Программы развития опорного университета, сообщает пресс-служба вуза.