Тюменцев просят оставлять елки на контейнерных площадках

| Фото: пресс-службы ООО "ТЭО" | Фото: пресс-службы ООО "ТЭО"

Не класть елки в мусорные баки, а оставлять деревья на контейнерных площадках просит тюменцев регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ТЭО" .

Выброшенные деревья заберут вместе с крупногабаритными отходами, которые будут вывозить в праздничные дни в соответствии с графиком либо по заявкам управляющих компаний. Оплачивать вывоз елок не нужно.

Если вы заметили, что деревья скапливаются и мусор давно не вывозился, нужно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-250-7326, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".