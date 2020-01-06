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Тюменцев просят оставлять елки на контейнерных площадках

Общество, 14:49 06 января 2020

пресс-службы ООО "ТЭО" | Фото: пресс-службы ООО "ТЭО"

Не класть елки в мусорные баки, а оставлять деревья на контейнерных площадках просит тюменцев регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ТЭО" .

Выброшенные деревья заберут вместе с крупногабаритными отходами, которые будут вывозить в праздничные дни в соответствии с графиком либо по заявкам управляющих компаний. Оплачивать вывоз елок не нужно.

Если вы заметили, что деревья скапливаются и мусор давно не вывозился, нужно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-250-7326, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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