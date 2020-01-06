Книгообменник откроют в мультицентре "Контора пароходства"

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Выставка "Свобода внутри" проходит в мультицентре "Контора пароходства" до 20 января. Посетить ее можно бесплатно, если сдать книгу. Акция продлится с 4 по 8 января.

Книги должны быть в хорошем состоянии. Организаторы отмечают, что можно сдать классику, литературу современных авторов, произведения о креативных индустриях: дизайне, урбанистике, IT-архитектуре, рекламе, копирайтинга, печатном деле, стрит-арте и изобразительном искусстве, а также пособия о науке, психологии, познании мира.

"Книга по-прежнему любима и ценится многими современными людьми. Поэтому мы решили создать книгообменник, который призываем пополнять той литературой, которая стоит внимания каждого, нравится самим и которую не жалко подарить другу и посоветовать родителям", — отметила Юлия Саначина, программный директор "Конторы пароходства".

Сформированный книгообменник будет находиться на первом этаже мультицентра с 9 января, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".