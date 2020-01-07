В Атлас культурного наследия Ишима вошло 230 объектов

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Составители карты культурного наследия Ишима расширили список его объектов почти в восемь раз. Об этом рассказала один из разработчиков проекта "Атлас культурного наследия Тюменской области", старший научный сотрудник Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтина Парамонова.

"Первоначально список объектов культурного наследия города составлял около 30 объектов, а в составленный атлас вошло уже 230, - пояснила она. - В целом в легенде карты отображено современное деление объектов культурного наследия: памятники истории, архитектуры, учреждения культуры, музеи. Дополнительно выделены стили и направления для объектов архитектуры градостроительства, а также объекты, связанные с именем Петра Ершова".

Создание карты культурного наследия Ишима, по словам картографа, стало отличным примером совместной творческой работы с профессиональными музейными работниками, любящими свой город и стремящимися использовать свои знания по истории города в широких просветительских целях.

"Карты получились, как компактные наглядные мини-справочники по историко-культурному наследию города, — подчеркнула Алевтина Парамонова. — Они рассчитаны на широкого потребителя и могут использоваться как экскурсионные и индивидуальные маршруты, а также в образовательных целях".

Проектной группой также были разработаны карты достопримечательностей туристской инфраструктуры Ишима, где помимо подробного отображения гостиниц, торговых центров, кафе и ресторанов, помещены объекты наследия только сохранного статуса. Такая карта может использоваться как краткий справочник об инфраструктуре города с выделением мест для размещения рекламы.

Атлас наследия Тюменской области — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона. Разработка и классификация условных обозначений объектов наследия даёт полноту представления об определённом состоянии культуры, а также помогает видеть места сосредоточения культурных объектов, которые можно рассматривать как будущий туристский потенциал.