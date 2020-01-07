Тюменская область - пилотный регион по оказанию помощи пожилым людям

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменский региональный проект "Старшее поколение" стал частью национального проекта "Демография". Он помогает создавать в Тюменской области условия для активного долголетия.

Одно из успешных направлений проекта - система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, которая в прошедшем году получила высокую оценку на федеральном уровне. С 2020 года Тюменская область входит в число пилотных регионов в этой сфере.

В 2019 году в Тюменской области началась реализация образовательного проекта "Виртуальная школа по уходу и реабилитации". Она поможет родственникам больного человека обеспечить ему правильный уход в домашней обстановке. С марта 2019 года в Областном геронтологическом центре начал работать бесплатный и анонимный номер 8-800-201-41-41 - "Областной телефон доверия для людей старшего поколения". Профессиональные психологи помогают пожилым людям найти выход в сложной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством.

Большой блок мероприятий проекта посвящен сохранению здоровья - диспансеризация, профосмотры и диспансерное наблюдение. Чтобы сделать их более доступными, в 2019 году закуплено 25 восьмиместных автомобилей, которые уже начали доставлять в поликлиники пожилых жителей отдаленных сельских территорий. К декабрю 2019 года более 125 тысяч граждан старшего поколения прошли профосмотры и диспансеризацию, а около 260 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении.

Тюменцы пожилого возраста с удовольствием общаются и занимаются общественной деятельностью. "Штаб-квартира серебряных добровольцев" сумела вовлечь в волонтерское движение 7 тысяч пожилых земляков. В целом в проекты активного долголетия в 2019 году вовлечено 45% граждан старшего поколения, это рекордное количество за последние годы, сообщает департамент социального развития Тюменской области.