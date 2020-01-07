В Тюмени пройдет первый региональный кубок по плаванию в категории "Мастерс"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Первый открытый кубок Тюменской области среди ветеранов и любителей плавания в категории "Мастерс" пройдет 25-26 января 2020 года в спорткомплексе "Зодчий".

В программе соревнований заплывы на дистанциях 50, 100, 200 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине, комплексным плаванием, 400 и 800 метров вольным стилем, а также эстафеты 4х50 метров вольным стилем и комплексным плаванием. Кубок Тюменсокой области пройдет в бассейне, который соответствует всем техническим стандартам и нормативам для проведения такого уровня соревнований.

"В настоящее время плавание среди ветеранов (к ним относятся спортсмены старше 25 лет, окончившие профессиональное выступление) и любителей активно развивается на Урале и в других регионах России. В Тюмени популяризацией плавания среди взрослого населения занимается клуб спортивного плавания "Тюмень-Мастерс", который создан два года назад. Клуб уже проводил турниры в спорткомплексах "Партиком" и "Гагаринский", но в 50-метровом бассейне, оснащенном стартовыми тумбами и системой электронного хронометража, соревнования проводятся впервые. Это стало возможным благодаря поддержке департамента по спорту Тюменской области. Стоит отметить, что кубковые состязания впервые включены в официальный календарный план соревнований по плаванию в Тюменской области", - рассказала исполнительный директор клуба "Тюмень-Мастерс" Елена Иванова.

Напомним, что 9 мая 1989 года в "Доме плавания" был проведен первый чемпионат Москвы по плаванию среди ветеранов спорта, приуроченный ко Дню Победы. Эти соревнования, собравшие 89 участников старше 30 лет, и стали началом движения "Maстерс" в России, пишет "Вслух.ру".