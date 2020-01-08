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Стихи ялуторовской школьницы опубликуют в литературном журнале "ЛиФФт"

Общество, 08:49 08 января 2020

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Ялуторовская школьница Лиза Шабалдина получила приглашение печататься во всероссийском литературном журнале "ЛиФФт", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Как признается юная поэтесса, стихи рождаются чаще в вечернее и ночное время, когда можно в тишине подумать о том, что произошло за день. В средних классах девочка часто приносила стихи в школу и читала на уроках одноклассникам. Два месяца назад Лиза решилась вынести свое творчество на суд городского литературного общества "Ялуторовская лира", где ее стихи заметили и напечатали в сборнике "...Чувства добрые я лирой пробуждал". После этого девочке поступило предложение печататься во всероссийском литературном журнале "ЛиФФт".

Напомним, что в Тюменской области всячески поддерживают юных любителей литературы. Так, ежегодно проходят конкурсы литературно-музыкальных композиций, регион активно участвует в конкурсе "Живая классика".

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