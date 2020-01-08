Образовательный проект "Парта героя" реализуется в Тюменском районе
| Фото: ресс-службы администрации Тюменского района
В трех школах Тюменского района – винзилинской, борковской и салаирской - появились "Парты героя".
Это ученический стол, на котором размещены фотография и биография земляка - участника Великой Отечественной войны или ветерана труда. Право сидеть за такой партой получают отличники учебы и активисты
Напомним, образовательный проект "Парта героя" реализуется в рамках федерального проекта "Новая школа" в преддверии 75-летия Победы, пишет "Мегатюмень".