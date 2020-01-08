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Образовательный проект "Парта героя" реализуется в Тюменском районе

Общество, 10:31 08 января 2020

ресс-службы администрации Тюменского района | Фото: ресс-службы администрации Тюменского района

В трех школах Тюменского района – винзилинской, борковской и салаирской - появились "Парты героя".

Это ученический стол, на котором размещены фотография и биография земляка - участника Великой Отечественной войны или ветерана труда. Право сидеть за такой партой получают отличники учебы и активисты

Напомним, образовательный проект "Парта героя" реализуется в рамках федерального проекта "Новая школа" в преддверии 75-летия Победы, пишет "Мегатюмень".

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