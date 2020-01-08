Тюменцы могут развить компетенции онлайн

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Повысить свои навыки тюменцам позволит платформа "Твой университет". Бесплатная онлайн-площадка открыта в декабре 2019 года.

"Мы на протяжении года проводим события, где прокачиваем надпрофессиональные компетенции молодых тюменцев. Решили, что необходимо масштабировать и транслировать свои практики и знания. Так и появилась идея платформы "Твой университет" — площадки, где любой желающий может покачать свои навыки не выходя из дома, — рассказала руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Тюмени Ирина Мустыгина.

Обучение будет проходить в формате Blended Learning — совмещение онлайн и офлайн подходов. Онлайн-блок включает модули с образовательными треками с различным форматом контента: видеороликами, текстовыми материалами, аудиозаписями, чек-листами. Также пользователей ждет Форум карьерных траекторий — площадка для молодых специалистов и работодателей города, пишет "Мегатюмень".