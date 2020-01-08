Школьникам пора подготовиться к самой длинной четверти

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Психологи рассказали, как подготовить детей к учебе после новогодних каникул.

"В последний день каникул нужно устроить некий ритуал выхода и переключения на новый этап: за семейным ужином вспомнить яркие моменты новогодних каникул, а после поговорить о том, что ребенка ждет дальше. Очень важно, чтобы ребенок понимал, для чего лично ему нужно идти в школу", - считает тюменский психолог Ольга Минакова

При этом психологи советуют не путать такую мотивацию с девизом: "Будешь плохо учиться, дворником станешь..." Этот лозунг, как правило, не работает. Положительный импульс окажется более действенным, сообщает "Тюменская область сегодня".