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Школьникам пора подготовиться к самой длинной четверти

Общество, 15:43 08 января 2020

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Психологи рассказали, как подготовить детей к учебе после новогодних каникул.

"В последний день каникул нужно устроить некий ритуал выхода и переключения на новый этап: за семейным ужином вспомнить яркие моменты новогодних каникул, а после поговорить о том, что ребенка ждет дальше. Очень важно, чтобы ребенок понимал, для чего лично ему нужно идти в школу", - считает тюменский психолог Ольга Минакова

При этом психологи советуют не путать такую мотивацию с девизом: "Будешь плохо учиться, дворником станешь..." Этот лозунг, как правило, не работает. Положительный импульс окажется более действенным, сообщает "Тюменская область сегодня".

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