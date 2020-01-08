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Тюменцев приглашают на бесплатную выставку "Космос, как чувство"

Общество, 16:52 08 января 2020

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

В новогодние праздники тюменцев ждут на бесплатной выставке "Космос, как чувство". Экспозицию картин художника и арт-терапевта Ксении Леонович можно посетить до 20 января.

На выставке тюменцы смогут увидеть серию работ "МояQ", в которую вошли круглые картины в виде планет, написанные в технике fluid art.

"Коллекция работ создавалась на протяжении года и является, своего рода, итогом. В каждой планете запечатаны мои радости, печали и волнения, а также эмоции, вызванные от общения с людьми. Я считаю, что у каждого человека есть свой внутренний космос. И отдельное удовольствие его наблюдать и изображать в своих работах", – рассказала Moi-portal.ru Ксения Леонович.

Выставка работает с 12 до 22 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а). Вход свободный.

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