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Лучшие студенты России примут участие в тюменском кейс-чемпионате

Общество, 20:17 08 января 2020

utmn.ru Архив | Фото: utmn.ru Архив

Кейс-чемпионат соберет в Тюмени лучших студентов России. Победители получат гранты и возможность пройти стажировку на крупных предприятиях.

Состязания пройдут по шести направлениям: нефтегазовом, экономическом, маркетинговом, юридическом, IT или менеджменте.

"В программу 2020 года мы включили еще больше мастер-классов, воркшопов, нетворкинга и даже вечеринок с работодателями. Нам важно не только наградить и трудоустроить победителей, но и поделиться со всеми участниками, особенно из других городов, атмосферой чемпионата, настроить на креативных подход к принятию решений", – отметили организаторы.

Напомним, чемпионат 2019 года посетили студенты 18 вузов России. Финалисты получили приглашения на стажировку, победители – приглашение на работу, а также денежные призы и возможность поступить в магистратуру на особых условиях, сообщает "Тюменская область сегодня".

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