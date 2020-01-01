Выставка "Прекрасный мир непонятного Чехова" действует в институте культуры

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Книжно-иллюстративная выставка "Прекрасный мир непонятного Чехова", организованная к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова действует в научной библиотеке ТГИК, сообщают организаторы.

"Непонятный Чехов" – сказал о писателе-драматурге Андрон Кончаловский. С детства смышленый и любознательный, Чехов отличался замечательной памятью. Окружающим он казался порой противоречивым. Главный парадокс личности Чехова в том, что, в нем не было ничего из героев Достоевского – никакой двойственности, разделенности, никакого надрыва и разлома. Он был добродушен и снисходителен к людям. Человек в высшей степени сознательный, отчетливый, чутко ощущавший себя и других, перемены и ожидания общества.

В первом разделе книжно-иллюстративной выставки "Прекрасный мир непонятного Чехова" представлены художественные произведения автора.

Второй раздел выставки представлен уникальными биографическими и литературоведческими работами, в том числе, "А. П. Чехов: pro et contra"; Д. Рейфильд "Жизнь Антона Чехова"; П. Фокин "Чехов без глянца"; И. Сухих "Чехов в жизни"; А. П. Кузичева "Чехов" и другими.

Третий раздел экспозиции посвящен чеховскому театру. Его пьесы не сходят со сцены театров всего мира.

Завершает выставку раздел "А. П. Чехов и Тюменский край". Во время поездки Чехова на о. Сахалин, он останавливался в Тюмени. В разделе экспонируется альбом Е. Дубовской "Незабытая Тюмень", публикации А. Омельчука, С. Комарова, Л. Беспаловой и других тюменских авторов.

Выставка работает по 31 января.