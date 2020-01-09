10 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) будет работать выставка картин художника и арт-терапевта Ксении Леонович "Космос, как чувство".

Этот день в истории:

49 до н. э. - Юлий Цезарь пересек с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны.

1429 - герцог Бургундский Филипп III Добрый учредил орден Золотого руна.

1514 - в Испании напечатана Комплютенская Полиглотта — первое многоязычное издание.

1781 - заключение первого мореходного и торгового договора между Российской империей и Францией.

1810 - аннулирован брак Наполеона и Жозефины.

1863 - в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).

1878 - одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.

1962 - величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 мин. стёрла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила еще три.

1966 - между Индией и Пакистаном подписана Ташкентская декларация о прекращении войны.

2010 - В Российской Федерации введен новый вид меры пресечения - "домашний арест".