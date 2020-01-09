10 января - события дня
В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) будет работать выставка картин художника и арт-терапевта Ксении Леонович "Космос, как чувство".
Этот день в истории:
49 до н. э. - Юлий Цезарь пересек с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны.
1429 - герцог Бургундский Филипп III Добрый учредил орден Золотого руна.
1514 - в Испании напечатана Комплютенская Полиглотта — первое многоязычное издание.
1781 - заключение первого мореходного и торгового договора между Российской империей и Францией.
1810 - аннулирован брак Наполеона и Жозефины.
1863 - в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км).
1878 - одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.
1962 - величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 мин. стёрла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила еще три.
1966 - между Индией и Пакистаном подписана Ташкентская декларация о прекращении войны.
2010 - В Российской Федерации введен новый вид меры пресечения - "домашний арест".