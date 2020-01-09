Выставка к юбилеям тюменских писателей открылась в научной библиотеке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Книжно-иллюстративная выставка "Тюменской строкой", посвященная писателям-юбилярам 2020 года, открылась в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева, сообщает учреждение.

По произведениям этих авторов поставлены театральные спектакли, сняты художественные и документальные фильмы. Всех писателей объединяет неравнодушие к сибирской земле, Тюменской области, любовь к родному краю.

На выставке представлены художественная и публицистическая литература из фондов библиотеки, фотоматериалы, документы и цитаты, связанные с жизнью тюменских писателей-юбиляров и их деятельностью.

В 2020 году 85-летний юбилей у тюменского прозаика и драматурга, члена Союза писателей России Зота Тоболкина. Его книга "Припади к земле" - это насыщенное событиями прошлого и настоящего повествование о людях сибирской деревни, в котором автор раскрывает истоки характеров и судеб. В борьбе за справедливость, за право жить и трудиться на родной земле герои являют твердость духа и светлую открытость сердца, многотерпеливость и неистребимую силу любви к людям, к Родине, к самой жизни.

70 лет - историку, краеведу, отставному офицеру ФСБ Александру Петрушину. Его историко-краеведческое издание "Тайна сибирских орденов" - это документальное расследование сокрытия в 1919–1922 годах на территории Тюменской области сокровищ находившейся в тобольской ссылке семьи экс-императора Николая II и ценностей сибирского белого движения, которые в 30-е – 40-е годы прошлого столетия разыскивали не только органы НКВД СССР, но и спецслужбы гитлеровской Германии.

70 лет - тюменскому писателю, журналисту, члену Союза писателей России Виктору Строгальщикову. Действие его романа "Слой" происходит в Тюмени и Тюменской области, отличается достоверностью описаний, простым языком. Автор пишет в классической манере русского реализма. Роман мастерски построен, сюжетная пружина сжимается постепенно, с каждой главой усиливая давление на читателя.

85 лет - журналисту, редактору, организатору телерадиовещания, заслуженному работнику культуры РСФСР Виктору Горбачеву. В произведении "Простой советский человек" он воспоминает о своем интереснейшем творческом пути, который пришелся на самое интенсивное и романтичное время в освоении нефтяной и газовой целины Западной Сибири – шестидесятые-восьмидесятые годы двадцатого века.

70 лет - тюменскому писателю, члену Союза писателей России Борису Комарову. В сборник автора "Место под солнцем" вошли более двух десятков произведений. Герои их не типичны для нынешней литературы. Основу произведения составляют люди труда, "те, руками и тщанием которых держится Русь".

60 лет исполнится тюменскому поэту, писателю, журналисту, члену Союза журналистов и Союза писателей России Ольге Ожгибесовой. Книга "В поисках родины" - это сборник художественно-документальных очерков, посвященных неизвестным или малоизвестным страницам прошлого и настоящего Тюменской области. Главный герой – История, пропущенная через душу нашего современника.

Выставка проходит до 31 декабря 2020 года.