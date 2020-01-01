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Более полутора тысяч работ представлено на выставке "Рождественская–2020" в Тобольске

Общество, 14:29 10 января 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 1 тыс. 600 детских работ представлено на выставке-конкурсе "Рождественская–2020" в Тобольске, сообщает городская администрация.

В мероприятии приняли участие учащиеся 134 художественных школ, школ искусств и студий, профильных вузов из городов России и зарубежья. Жюри конкурса представляли видные деятели культуры и искусства региона, педагоги, члены Союза художников России. Они определили победителей в различных номинациях и разных возрастных категориях.

17 января в выставочном зале художественного отделения Детской школы искусств им. А. А. Алябьева авторы лучших работ будут награждены дипломами и подарками.

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# выставка , Тобольск

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