Конкурс графических рассказов объявил салехардский музей

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Конкурс графических рассказов на тему "Личные истории жителей Ямала" впервые проводит музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского. Он приурочен к VI Международному фестивалю "Неделя графики и дизайна в столице Ямала", сообщает правительство ЯНАО.

К участию приглашают жителей округа в возрасте от семи лет. Важное условие: графическая история должна быть законченной, а ее сюжет напрямую связан с родной землей автора. Комиксы могут быть выполнены в любых техниках, быть аналоговыми или цифровыми, объемом от одной до трех страниц.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 30 июня по электронной почте info@mvk-yamal.ru с пометкой "Конкурс “Ямальский комикс”". Подробности здесь.