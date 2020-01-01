11 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 45 минут в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а, 2 этаж) начнется слайм-шоу для школьников.

Этот день в истории:

1569 - первая упомянутая в истории лотерея в Англии.

1700 - в России вместо византийского календаря введен юлианский календарь.

1787 - Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона — спутников планеты Уран.

1803 — Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.

1864 - в Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс.

1892 - получено разрешение на создание Общества Рязано-Уральской железной дороги.

1909 - из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки.

1917 - на территории России создан первый заповедник — Баргузинский. С 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков.

1922 - четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин.

1935 - американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.

1960 - в СССР, в Звездном городке, создан Центр подготовки космонавтов.

1974 - в Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов, и впервые все рожденные одновременно дети выжили.

1994 - начал работу новый парламент России — Федеральное собрание РФ, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней — Совета Федерации и нижней — Государственной думы.