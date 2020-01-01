Стартовал сезон раннего бронирования летних туров

| Фото: atorus.ru | Фото: atorus.ru

Цены по раннему бронированию уже просчитаны на все пляжные направления из Тюмени. О плюсах и минусах досрочной покупки "билета в лето" рассказала основатель и директор одного из тюменских турагентств Евгения Мурзина.

Самыми популярными среди горожан стали Турция, Греция и Испания. Из Тюмени улететь по чартерным программам можно улететь в Турцию, на Кипр, в Болгарию и Тунис. Как пишет "АиФ - Западная Сибирь", из Екатеринбурга этим летом будет прямой рейс в Черногорию, прошлым летом его не хватало, а также традиционно в Грецию, Испанию, Италию.

"Обычно есть несколько этапов раннего бронирования: в декабре-январе отели предоставляют хорошие скидки, в феврале скидки уже поменьше, в марте – заключительный этап раннего бронирования, скидки минимальные, - говорит Евгения. - Раннее бронирование выгодно, если вы планируете отдохнуть в дорогом отеле уровня делюкс, либо с хорошим соотношением "цена/качество", либо вам нужно нестандартное размещение, например, большой семейный номер. Тогда это оправданно: потому что на такие отели в феврале цены вырастут, а к марту отель вообще может встать в "стоп". Это оправданно и для качественных отелей в Греции, Испании и Италии – их не так много в принципе, и места разбираются очень быстро".

Минусы раннего бронирования тоже есть - туроператоры могут поменять день вылета-прилета (плюс-минус 1-2 дня). Но к февралю-марту полетная программа уже стабильна.

"Если туристам не важен уровень отеля, то можно приобрести тур и за пару дней до вылета, но тогда придется выбирать из того, что осталось. Из моего опыта – в выигрыше практически всегда остаются туристы, которые заботятся о своем отдыхе заранее", - уверена Мурзина.