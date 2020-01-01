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Центр Visit Tyumen откроется в  в ЦУМе

Общество, 12:52 11 января 2020

департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике | Фото: департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике

Центр Visit Tyumen откроется в в ЦУМе в 2020 году, сообщила руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"Наш проект ежегодно прирастает новыми объектами, которые могут стать центром притяжения для туристов. На протяжении нескольких веков базарная площадь, где и находится ЦУМ, олицетворяла тюменскую торговлю. Поэтому появление нового центра Visit Tyumen в этом месте будет вполне логично. Сейчас рассматривается насколько вариантов его концепции, но в любом случае он будет совмещать познавательную и торговую стороны", - пояснила она.

У каждого центра Visit Tyumen свой облик. Не будет исключением и новый. " Наш город славился купеческими традициями. Не лишним будет снова о них напомнить, поэтому в рамках проекта Visit Tyumen и в память о главном торговом месте старой Тюмени планируем создать небольшой арт-объект", - заметила заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.

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