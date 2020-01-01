Стартовало народное голосование: Тюмень - лучший город Земли?

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2020 году на проекте "Город России - национальный выбор".

Национальный всероссийский проект направлен на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей.

Всего в списке 83 города. Тюмень сейчас занимает 36 место. Ханты-Мансийск — 33-е, Салехард — 64-е. В тройке лидеров пока Смоленск, Севастополь, Барнаул.

Голосование проходит на сайте город-россии.рф. Оно бесплатно, регистрации, номеров телефонов, почты не требуется, но есть ограничение: в сутки с одного IP-адреса принимается один голос, сообщает "Вслух.ру". Чтобы поддержать город, нужно собрать несложную картинку и подтвердить выбор. Делать это можно до конца года, когда будут подведены итоги.

Напомним, что по результатам 2019 года Тюмень заняла 26 место.