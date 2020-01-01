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Врач тюменской скорой: купание в проруби может быть опасно

Общество, 15:23 11 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени идет подготовка к крещенским купаниям. Специалисты обустраивают купели, проверяют лед и места массового купания. Но подготовкой необходимо заняться и самим купающимся, потому как подвергать свой организм шоку без предварительной подготовки и консультации у врача не желательно.

"Если накануне погружения человек почувствовал недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, рекомендуется воздержаться от окунания в холодную воду. Это может быть началом проявления инфекционного заболевания или обострения хронического. Купание спровоцирует серьезные осложнения", — говорит врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров.

Опроверг доктор и еще одно распространенное мнение. Некоторые считают, что на фоне холодового стресса человек может излечиться, но это не более, чем игра в рулетку: может стать лучше, а может — остановиться сердце. "Если вы впервые решили окунуться в прорубь, то прежде необходимо записать электрокардиограмму, чтобы выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие. Во время холодового стресса могут возникнуть тяжелейшие нарушения сердечного ритма", - советует Олег Нестеров.

Советы по подготовке организма к купанию дала и Диана Первинская, морж с 17-летним стажем. По ее словам, можно в течение 2-3 недель до купания делать контрастный душ, перед сном открывать окно в комнате на 3-5 минут, чтобы проветрить помещение и засыпать в прохладе.

Необходимо и правильно выбрать одежду для купания – купальник для женщин и плавки для мужчин, теплый махровый халат, шерстяные носки, большое полотенце, комплект сухого сменного белья, удобная обувь, чтобы дойти по льду до проруби и снять перед заходом в воду.

Помните, что одежду лучше выбрать просторную и с минимальным количеством пуговиц, шнурков и застежек, потому что после купания нужно как можно скорее согреться. Также стоит взять с собой термос с горячим чаем, пишет "Мегатюмень".

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