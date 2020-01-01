Международный день "спасибо" отмечается 11 января

| Фото: www.ya-roditel.ru | Фото: www.ya-roditel.ru

Международный день "спасибо" отмечается 11 января. О пользе высказывать слова благодарности рассказали тюменские психологи.

"Благодарить нужно за любой опыт, - считает тюменский психолог Александрина Вепрева. – Каждый человек нас чему-то учит. Только при взаимодействии друг с другом мы получаем тот бесценный опыт, который воздействует на нас и формирует нашу личность. Благодарить можно не только людей и не только в Международный день "спасибо". Каждый вечер перед сном нужно вспоминать прожитый день и мысленно благодарить за него бога, судьбу, небо, провидение – то, во что вы верите. Такая рефлексия позитивно влияет на самого человека: он приобретает положительные эмоции. Это не замедлит сказаться на его психологическом состоянии".

Находить ли ежедневно время для подобных психологических практик – дело каждого. Но Международный день "спасибо" в 2020 году выпал на субботу. А значит жителям Тюменской области будет проще найти время, чтобы поблагодарить родных, близких, друзей и, быть может, даже врагов, сообщает "Тюменская область сегодня".