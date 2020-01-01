Тюменский проект "Ноль Плюс" заинтересовал международное сообщество

| Фото: "Международный кинофестиваль "Ноль Плюс"" во ВКонтакте | Фото: "Международный кинофестиваль "Ноль Плюс"" во ВКонтакте

Тюменский проект "Ноль Плюс" получил международное признание. Ежегодно на суд жюри свои работы присылают создатели фильмов из почти 90 стран, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Успех проекта в разнообразии жанров, представляемых фильмов, а также в их широкой тематике и демократичной аудитории. На каждом фестивале презентуются около сотни лент, снятых профессионалами и молодыми кинематографистами для семейного просмотра.

Кроме кинопоказов, проходящих в режиме свободного доступа, в рамках фестиваля "Ноль Плюс" проводятся мастер-классы для детей и подростков, интересующихся киноискусством, творческие встречи, успешно проходит и международный форум "Кинопедагогика". В 2019 году он собрал более двухсот участников из 10 регионов страны, спикеров из России, Дании, Великобритании, США.

В последние дни 2019 года объявлен отбор фильмов на следующий, VII международный фестиваль "Ноль Плюс", который состоится в сентябре 2020 года.

Напомним, что "Ноль Плюс" получил поддержку администрации президента, Общественной палаты РФ, а в 2019 году вошел в ТОП-100 лучших проектов страны по экспертной оценке Фонда президентских грантов.