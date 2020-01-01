Шестнадцать команд из Тюменской области выступят на фестивале "КиВиН-2020"

Архивное фото команды КВН "Джентльмены удачи" во ВКонтакте Архивное фото команды КВН "Джентльмены удачи" во ВКонтакте

16 команд из Тюменской области заявлено на "КиВиН-2020". Фестиваль начнется 13 января, состав Высшей лиги объявят 24 января. Всего о своем участии заявили более 620 команд.

В списке, опубликованном на официальном сайте международного союза, с которым ознакомился "Вслух.ру", 16 команд из большой Тюменской области. "Сделано в Сибири", "Русь", "Праздник", "ЗапСиб" из Тюмени; "Чё Каво", "Без-Славные", "Северяне", из Сургута; "Газпром трансгаз Югорска" и "Трое в НасТрое" из Югорска; "Сборная ЮГУ" из Ханты-Мансийска, "Лесная сборная" из Нягани; "Хор с Уральских гор" из Кондинского района; "Вероника" из Нижневартовска; "Балаганчик" из Салыма; "ИП Бондарев" из Надыма. Плюс команда Кургана - Тюмени "Джентльмены удачи".

Отметим, что много команд и из других регионов УФО: Свердловской и Челябинской областей, а также из Курганской. Окончательный список еще формируется.

12 января команды приезжают в Сочи. Официальное открытие фестиваля и первый тур начнется 13 января.

17 января станет известно, кто прошел во второй тур, который стартует 20 января. 23 января в Зимнем театре Сочи пройдет традиционный гала-концерт. Состав сезона Высшей лиги КВН 2020 года будет обнародован 24 января.

На фестивале выступят финалисты Высшей лиги КВН - команда "Наполеон Динамит" из Тюменской области и "Борцы. Северный десант" из Сургута. Обе команды попрощались на финале, в сезон идти не планируют, но в дальнейшем могут появиться в спецпроектах клуба.