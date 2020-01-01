МЧС: не стоит кататься на плюшках с берегов рек и озер

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

МЧС предупреждает тюменцев об опасности катания на плюшках с берегов рек и озер. Инспекторы ГИМС Тюменской области просят обратить внимание любителей зимнего активного отдыха и рыбаков на соблюдение правил безопасности.

Опасное ледовое покрытие по виду рыхлое и пористое, белого цвета. Когда вода вытекает из лунок или трещин, слышны звуки треска и хлюпанья, немедленно уходите на берег.

Если вы все же оказались в ледяной воде, то нельзя паниковать, нужно сбросить с себя вещи, которые не позволяют выбраться на лед. Старайтесь держаться на плаву и громко звать на помощь. Двумя руками упритесь в край льда, снимите обувь, если в нее уже набралась вода. Все действия должны быть направлены на то, чтобы не обломать край льда.

Выбираться нужно так: навалиться на лед грудью и постараться вытащить сначала одну, а потом и вторую ногу. Если под лед провалились несколько человек, то следует выбираться из воды по очереди, помогая друг другу, оставаясь на льду в лежачем положении. Все лучше делать быстро, чтобы не получить переохлаждение.

Выбравшись на берег, нужно срочно вызвать скорую помощь, снять по возможности мокрую одежду и попить чего-нибудь горячего, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".