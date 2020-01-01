Работники тюменских предприятий повышают квалификацию

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Плановые количественные показатели программы переобучения, повышения квалификации работников предприятий в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" перевыполнены в 2019 году в два раза, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Обучение прошли более 1 тыс. 500 человек вместо 745 запланированных. Основные направления обучения, которыми воспользовались работодатели – профессиональная подготовка по рабочим профессиям, инженерные и производственные компетенции, автоматизация и цифровизация процессов, управление качеством, затратами и другие.

Тюменская область еще задолго до нацпроекта начала формировать систему мер по стимулированию роста производительности труда в экономике. С 2018 года в качестве пилотного региона область участвует в федеральной приоритетной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости", которая в 2019 году трансформировалась в соответствующий национальный проект.