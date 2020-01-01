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Тюменцы выполнили дубляж индийского фильма, который покажут в кинотеатрах России

Общество, 14:36 12 января 2020

"Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Тюменцы сделали дубляж индийского фильма "Бой", который с успехом прошел в Индии. В нем снялись знаменитые актеры Ритик Рошан и Тайгер Шрофф.

У картины есть русские субтитры, но для того, чтобы фильм вышел в широкий прокат в России, необходимо было выполнить русский дубляж. Над дубляжом фильма работали тюменка, представитель компании Indian Films Russia Венера Камалова, радиоведущая, диктор Мария Бакута, звукорежиссер Роман Газидуллин, Иван Тищук, Динар Абдуллин, Данил Тянькин из Екатеринбурга, Дмитрий Виноградов из Москвы.

"Мы работаем с официальными представителями индийского кино в России. В прокат фильм выйдет в кинотеатрах крупных городов России, тюменцы, думаю, тоже смогут посмотреть наше творение", - рассказала Венера Камалова.

Сейчас фильм уже озвучен, записан, проходит процесс подготовки, в 20 числах февраля его смогут увидеть российские зрители, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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