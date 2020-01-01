Тюменцев научат бороться с внутренним страхом

Фото из официальной группы ВКонтакте "Посети на Ванцетти |Пространство МТ|Тюмень" Фото из официальной группы ВКонтакте "Посети на Ванцетти |Пространство МТ|Тюмень"

Тюменцам расскажут, как побороть страх публичных выступлений. Мастер-класс состоится в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 19 января в 12 часов.

Мероприятие проведет создатель и ведущий "Спикер клуба" Александр Друганов, который в теории и на практике поможет побороть свои страхи, а также научит удерживать внимание.

"Особенность нашего метода в том, что мы меняем фокус внимания начинающего спикера с волнения на подготовку темы, на важность темы, о которой он будет рассказывать своим слушателям. Когда у выступающего это начинает получаться, то становится гораздо проще и интереснее выходить на публику", — рассказал журналисту Moi-portal.ru Александр Друганов.

На мероприятие можно попасть бесплатно, для этого нужно только перейти по ссылке.