  • 12 января 202012.01.2020воскресенье
  • USD61,2632
    EUR68,0450
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Тюменцев научат бороться с внутренним страхом

Общество, 17:42 12 января 2020

Фото из официальной группы ВКонтакте "Посети на Ванцетти |Пространство МТ|Тюмень"

Тюменцам расскажут, как побороть страх публичных выступлений. Мастер-класс состоится в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 19 января в 12 часов.

Мероприятие проведет создатель и ведущий "Спикер клуба" Александр Друганов, который в теории и на практике поможет побороть свои страхи, а также научит удерживать внимание.

"Особенность нашего метода в том, что мы меняем фокус внимания начинающего спикера с волнения на подготовку темы, на важность темы, о которой он будет рассказывать своим слушателям. Когда у выступающего это начинает получаться, то становится гораздо проще и интереснее выходить на публику", — рассказал журналисту Moi-portal.ru Александр Друганов.

На мероприятие можно попасть бесплатно, для этого нужно только перейти по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 12.01.2020В России подорожает черный хлеб
18:34 12.01.2020В "Нефтянике" вернули голос молодой тюменке
18:00 12.01.202013 января - события дня
17:42 12.01.2020Тюменцев научат бороться с внутренним страхом