В "Нефтянике" вернули голос молодой тюменке

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Уникальную операцию провели в МСЧ "Нефтяник" ведущие специалисты оториноларингологического отделения: эндоскопическую аугментацию голосовой складки.

После осложнения из-за гриппа 31-летняя тюменка потеряла голос. Из-за парализованных связок женщина не могла говорить больше года. Невозможность общаться привычным образом стала настоящей бедой для мамы двоих детей. Но тюменские хирурги нашли способ ей помочь.

В голосовые связки был введен специальный биологический материал для придания им формы и объема здорового органа: операция была проведена без единого разреза. Пациентку выписали через 2 дня. Сегодня она уже начала говорить, а через месяц сможет делать это свободно.

"Мою радость трудно передать словами. Я целый год была ограничена в возможности общаться, а сейчас она ко мне вернулась. С каждым днем я слышу, как голос меняется и становится сильнее. Это большое счастье", - поделилась пациентка.

В Тюменской области такая операция была проведена впервые. Эта технология уже признана во всем мире, так как является малоинвазивной и эффективной. Теперь она будет применяться в нашем регионе, чтобы помочь и тем, кто потерял способность говорить из-за голосовой перегрузки, травмы или операции на щитовидной железе, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".