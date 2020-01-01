Россияне отпразднуют старый Новый год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старый Новый год отмечают многие россияне в ночь с 13 на 14 января.

Напомним, появление праздника связано с изменением времяисчисления. В 1918 году власти решили перевести страну юлианского календаря на григорианский. Различие между ними тринадцать суток. Так появился символический праздник старый Новый год, то есть, Новый год по старому стилю. Отмечают его не только в России, но и в странах бывшего СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

Старый Новый год, как правило, не празднуют с тем же масштабом, что и обычный Новый год, но желающие это сделать собираются семьями за поздним ужином и встречают 00 часов, загадывая желания и даря друг другу подарки.

Именно до старого Нового года многие сохраняют дома наряженные елки и праздничное убранство. Телевидение в эту ночь традиционно повторяет новогодние программы и фильмы.

А еще старый Новый год выпадает на время святочных гаданий. Девушки пытаются узнать судьбу. Самый известный и простой способ выяснить имя жениха, доставшийся молодежи от предков, - выйти в полночь на улицу и спросить имя первого встречного мужчины, считалось, что именно так и будут звать супруга гадальщицы. Также сохранилась и традиция кидать валенок, в старину верили, что по направлению "носка" валенка указывается сторона, где живет суженный.