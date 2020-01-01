14 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется встреча представителей СМИ с врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковником внутренней службы Артуром Хачатрян.

В Тюмени в 14 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнется турнир по шахматам в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города.

Этот день в истории:

1893 - в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды (торговый комплекс ГУМ).

1900 - опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.

1911 - экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1913 - остров Крит официально аннексирован Грецией.

1939 - СССР исключен из состава Лиги Наций из-за зимней войны.

1942 - под Ташкентом потерпел катастрофу АНТ-20бис. Погибли 36 человек.

1943 - постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утвержден Государственный гимн СССР.

1955 - Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Цейлон приняты в ООН.

1995 - в Париже подписаны так называемые Дейтонские соглашения, завершившие войну в Боснии.

2004 - открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.