В Тюмени определят лучшего школьного повара года
Стартовал прием заявок на конкурс среди поваров столовых общеобразовательных учреждений "Лучший школьный повар города Тюмени", сообщает департамент потребительского рынка администрации города.
Принять участие могут повара-бригадиры и рядовые повара школьных столовых с действующей санитарной книжкой, официально трудоустроенные во время проведения профессионального состязания.
Конкурс проходит в два этапа. Первый называется "Интернет-столовая" с интернет-голосованием. Второй этап – "Кулинарный поединок", состоящий из тестирования участников на знание санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся и индивидуальных практических соревнований (с дегустацией).
Для участия необходимо направить заявку до 3 февраля на электронный адрес: ViпоgгаdоvаОV@tуumеn-сitу.гu. К заявке нужно прикрепить фотографию приготовленного конкурсного горячего блюда на основе рыбного фарша. Оформление должно быть оригинальным. Блюдо необходимо приготовить из продуктов детского питания (СанПиН 2.3.2.1940-05), используемых для школьного меню, с соблюдением технологии.
Победители конкурса получат денежные призы и звание лучшего школьного повара года. Награждение пройдет в июне в рамках церемонии награждения проекта "Здоровая школа".
Подробнее о конкурсе можно узнать здесь. Дополнительную информацию можно получить по телефону 51-09-27.