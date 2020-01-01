В Тюмени определят лучшего школьного повара года

| Фото: департамент потребительского рынка администрации Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка администрации Тюмени

Стартовал прием заявок на конкурс среди поваров столовых общеобразовательных учреждений "Лучший школьный повар города Тюмени", сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Принять участие могут повара-бригадиры и рядовые повара школьных столовых с действующей санитарной книжкой, официально трудоустроенные во время проведения профессионального состязания.

Конкурс проходит в два этапа. Первый называется "Интернет-столовая" с интернет-голосованием. Второй этап – "Кулинарный поединок", состоящий из тестирования участников на знание санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся и индивидуальных практических соревнований (с дегустацией).

Для участия необходимо направить заявку до 3 февраля на электронный адрес: ViпоgгаdоvаОV@tуumеn-сitу.гu. К заявке нужно прикрепить фотографию приготовленного конкурсного горячего блюда на основе рыбного фарша. Оформление должно быть оригинальным. Блюдо необходимо приготовить из продуктов детского питания (СанПиН 2.3.2.1940-05), используемых для школьного меню, с соблюдением технологии.

Победители конкурса получат денежные призы и звание лучшего школьного повара года. Награждение пройдет в июне в рамках церемонии награждения проекта "Здоровая школа".

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь. Дополнительную информацию можно получить по телефону 51-09-27.