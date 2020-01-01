15 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется обсуждение вопросов участия предприятий в поставках ФАПов.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в читальном зале научной библиотеки ТГИК (ул. Республики, 19) начнется встреча с поэтом Михаилом Федосеенковым.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж) начнется обсуждение тезисов с послания президента Федеральному собранию.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а стр.1) пройдут мастер-классы по каллиграфии.

Этот день в истории:

1506 - найдена скульптура Лаокоон и его сыновья.

1700 - Петр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.

1814 - в Киле подписаны мирные договоры, положившие конец Англо-датской войне 1807-1814 годов.

1902 - открыто движение поездов по участку Маньчжурия -Харбин Китайско-Восточной железной дороги.

1929 - образована Московская область.

1943 - война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.

1952 - в СССР созданы трубопроводные войска.

2005 - космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан.

2010 - часы конца света переведены на одну минуту назад.