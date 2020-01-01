16 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Центральной городской библиотеке будет работать выставка тюменского художника Михаила Гардубея "Тюмень. Живописные хроники".

В Тюмени в 11 часов у Троицкого монастыря в районе парковки начнется пресс-тур, посвященный организации и проведению крещенских купаний.

Этот день в истории:

27 год до н. э. - 1-й консул Римской империи Октавиан Август стал первым Римским императором.

1547 - венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича.

1712 - Петр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.

1724 - указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных.

1909 - экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

1919 - в США вступил в силу сухой закон.

1945 - Адольф Гитлер перенес свою ставку в подземный бункер.

1957 - в Ливерпуле открылся клуб "The Cavern", знаменитый тем, что здесь начинали выступать участники группы "The Beatles".

1969 - советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.

1973 - "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны.

1979 - сотни человек погибли в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан.

2003 - старт шаттла "Колумбия", потерпевшего крушение при возвращении на Землю 1 февраля.