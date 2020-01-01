16 января - события дня
В Тюмени в Центральной городской библиотеке будет работать выставка тюменского художника Михаила Гардубея "Тюмень. Живописные хроники".
В Тюмени в 11 часов у Троицкого монастыря в районе парковки начнется пресс-тур, посвященный организации и проведению крещенских купаний.
Этот день в истории:
27 год до н. э. - 1-й консул Римской империи Октавиан Август стал первым Римским императором.
1547 - венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича.
1712 - Петр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.
1724 - указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался не только людей вольных, но и крепостных.
1909 - экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.
1919 - в США вступил в силу сухой закон.
1945 - Адольф Гитлер перенес свою ставку в подземный бункер.
1957 - в Ливерпуле открылся клуб "The Cavern", знаменитый тем, что здесь начинали выступать участники группы "The Beatles".
1969 - советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
1973 - "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны.
1979 - сотни человек погибли в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан.
2003 - старт шаттла "Колумбия", потерпевшего крушение при возвращении на Землю 1 февраля.