17 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча с тюменским писателем, членом Союза писателей России, членом Союза журналистов СССР и России Николаем Ольковым.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) пройдут курсы каллиграфии.

Этот день в истории:

1462 - португальский мореплаватель Диогу Афонсу открыл остров Санту-Антан в Атлантическом океане.

1773 - британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересекшим Южный полярный круг.

1912 - британский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса спустя месяц после того, как там побывала экспедиция норвежского исследователя Руаля Амундсена.

1919 - польский пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши.

1920 - в Советской России официально отменена смертная казнь.

1945 - освобождение Варшавы частями первого Белорусского фронта при содействии первой армии войска польского от немецких оккупантов.

1959 - Сенегал и Французский Судан подписали соглашение о создании Федерации Мали.

1991 - многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию "Буря в пустыне".

1995 - более 6,4 тыс. человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.

2001 - евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.