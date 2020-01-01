18 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнется чемпионат и первенство города по спортивной аэробике и фитнес-аэробике.

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) начнется торжественная церемония открытия выставки голубей, экзотических животных и музейных экспонатов Юрия Неелова.

В Тюмени в 11 часов в детском центре "Олимпийская Ребячка" (42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области) начнется презентация семинара организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве науки и практики".

В Тюмени в 12 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства города по ушу.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется открытие новой выставки "Недетские отношения".

Этот день в истории:

1654 - состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.

1778 - английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

1825 - торжественно открылся Большой театр (новое здание).

1908 - завершилась экспедиция Арсеньева 1907 года - вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева.

1919 - начало Парижской мирной конференции, одобрившей устав Лиги Наций.

1925 - вышел первый номер журнала "Новый мир".

1926 - в СССР на экраны вышел фильм "Броненосец "Потемкин".

1942 - началась Вяземская воздушно-десантная операция.

1943 - прорвана блокада Ленинграда.

1960 - осуществлен первый беспосадочный перелет на самолете Ил-18 Москва - Каир.

1963 - основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).

1974 - в СССР учреждены орден "Трудовая Слава" и медаль "Ветеран труда".

1983 - подписан указ о размещении ракет средней дальности "Першинг" в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.